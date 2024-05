(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 SARNO: DE ROSA (FI, IMPEGNATI PER PREVENIRE DISSESTO IDROGEOLOGICO

“Ventisei anni fa, il 5 maggio Sarno ed altri paesi dell’Agro

nocerino-sarnese furono travolti da uno dei più gravi disastri

idrogeologici della storia del nostro Paese. Dalle due del pomeriggio oltre

140 frane si abbatterono su quei comuni riversando oltre 2 milioni di metri

cubi di materiale fangoso. A perdere la vita furono 160 persone, 137 delle

quali solo a Sarno. Centinaia i feriti, migliaia le persone senza casa. In

termini di vittime, fu il più grave disastro idrogeologico che colpì

l’Italia negli ultimi 50 anni, dopo il Vajont nel 1963. La memoria di

quelle vittime continuerà ad essere un faro nel nostro impegno incessante

per garantire a tutti un futuro più sicuro. La storia ci insegna quanto sia

fondamentale essere preparati di fronte ai rischi naturali per prevenirli e

mitigarne gli effetti”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Raffaele De

Rosa.