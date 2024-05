(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Santaché. Bonelli (AVS): da Meloni silenzio irresponsabile, a quando le

dimissioni della ministra?

“La domanda che poniamo a Meloni è sempre la stessa: quando si dimetterà

Santanchè? Con una seconda richiesta di rinvio a giudizio per falso a

carico della ministra, che dovrebbe spiegare come abbia potuto rivendere la

villa del sociologo Alberoni in 58 minuti, realizzando un utile di 1

milione di euro, la premier Meloni rimane ancora in silenzio, come se non

la riguardasse che la sua ministra stia per affrontare un processo per

truffa ai danni dello Stato. Questo silenzio è irresponsabile e il doppio

standard di questo governo è evidente e inaccettabile. La permanenza di

Santanchè al suo posto è uno schiaffo alla trasparenza e all’integrità che

ogni governo dovrebbe garantire.