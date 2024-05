(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

Riforme: Nevi (Fi), centrodestra unito su valori, centrosinistra spaccato su proposte

“La narrazione secondo la quale ci sarebbe una riforma di Forza Italia, una della Lega e una di Fratelli d’Italia è una narrazione che non esiste. Noi ci sentiamo assolutamente parte di questo processo riformatore, non esiste nessuno scambio, come vorrebbe far credere qualcuno, tra la separazione delle carriere e l’autonomia, che peraltro abbiamo migliorato secondo l’indicazione di Berlusconi e inserito nel programma di governo. Stessa cosa vale per il premierato, Forza Italia è stata la prima forza politica a parlare di elezione diretta dei cittadini delle alte cariche dello Stato”. Così il portavoce di Forza Italia e vice capogruppo vicario dei deputati azzurri, Raffaele Nevi, ospite a Sky Agenda.

“E’ chiaro che siamo forze politiche diverse – ha aggiunto – Forza Italia non è uguale alla Lega né a FdiI, anche perché in tal caso saremmo un partito unico. Ma la differenza tra il centrodestra e le altre forze politiche è che noi abbiamo una base solida di valori condivisi, come dimostra il nostro programma di governo, mentre nel centrosinistra sono spaccati anche sulle proposte”.

