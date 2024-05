(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Rifiuti, Marchi (Centrodestra): “Dico sì al termovalorizzatore, seguiamo esempi innovativi”

Montemurlo, 5 mag. – “Ho partecipato con grande interesse e attenzione all’incontro con il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin promosso dall’On. Erica Mazzetti di Forza Italia e mi stupisco dell’assenza di quegli esponenti del Centrosinistra che sono subito pronti, dopo, a criticare senza proporre alternative. Quello del riciclo del tessile è un nodo centrale per tutto il distretto pratese, compresa la nostra Montemurlo. I nostri competitor industriali possono contare su sistemi più efficienti e soprattutto molto meno onerosi: oggi partiamo indietro perché non abbiamo alle spalle impianti idonei e sufficienti”. Lo afferma Lorenzo Marchi, candidato sindaco del Centrodestra a Montemurlo, entrando nella polemica sui rifiuti scatenata dopo la proposta di fare il termovalorizzatore.

“Sulla gestione dei rifiuti – prosegue Marchi – non possiamo porre limiti ideologici, dobbiamo ragionare come provincia e senza egoismi, dobbiamo adottare quelle soluzioni che la scienza e la tecnologia ci mettono a disposizione: dico convintamente sì al termovalorizzatore. E se Prato non lo vuole per ottusità o perché qualcuno sparge fake news, sono disposto a valutarne la realizzazione sul territorio montemurlese”. “Ovviamente, i rifiuti sono fonte di guadagno, devono esserlo, ma questi introiti devono – spiega Marchi – tornare anche alla collettività e al territorio, in forma diretta o indirettamente con sconti in bolletta. Pagare meno, impattare meno è possibile: ci sono progetti ad alta efficienza come quello del gassificatore a Rosignano da cui possiamo prendere esempio”, conclude Lorenzo Marchi.

