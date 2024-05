(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

RAI, BONAFONI (PD): GRAVE ATTACCO AZIENDA A PROPRI LAVORATORI. VICINI A GIORNALISTE E GIORNALISTI SERVIZIO PUBBLICO

“Non passa giorno senza assistere all’occupazione della RAI da parte della destra al governo del Paese. È particolarmente grave il modo in cui l’azienda ha deciso di rispondere alle rivendicazioni di giornaliste e giornalisti dell’USIGRAI, che da mesi denunciano il trattamento nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del servizio pubblico, la repressione del dissenso e gli episodi di censura.

Sono inaccettabili le accuse di far politica e produrre fake news, rivolte contro professionisti che ogni giorno cercano di difendere i propri diritti e la libertà di informazione.

Solidarietà e vicinanza ai giornalisti RAI che hanno convocato per domani uno sciopero. La televisione pubblica non può diventare megafono della propaganda di Governo”.

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabile Terzo Settore e associazionismo.

5 maggio 2024