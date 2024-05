(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 *PUGLIA, FOTI (FDI): CORRESPONSABILITÀ CONTE ANCHE SU SISTEMA POTERE PD*

“Il leader grillino Conte assume toni inquisitoriali per tentare di

nascondere la brutta vicenda giudiziaria che

coinvolge esponenti della giunta Emiliano, giunta di cui i 5Stelle hanno

fatto parte, dopo una campagna elettorale condotta all’insegna del “mai con

Emiliano”. Comprendiamo perfettamente che Conte deve cercare di far passare

sotto l’uscio le scelte trasformiste del suo movimento politico, ma

chiedere chiarezza su una gestione politico-amministrativa di una Regione

che finora vede molte ombre e qualche arresto, dovrebbe essere un

imperativo per chi come il leader grillino si arroga il diritto di

distribuire patenti di moralità a chicchessia. Sorge spontaneo allora il

dubbio che quando parla di corresponsabilità – rivendicando sedicenti

successi amministrativi della giunta Emiliano – Conte si associ al sistema