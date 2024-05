(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Mo. Bonelli (AVS): consiglieri verdi fermati e identificati, siamo in uno

stato di regime? Piantedosi spieghi

“Il ministro Piantedosi spieghi la ragione per cui due consiglieri comunali

verdi di Milano, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, che pacificamente

portavano due cartelli per condannare l’antisemitismo e il massacro

realizzato a Gaza sono stati fermati e identificati! Siamo in uno stato di

polizia da regime dove esprimere un’opinione diversa porta all’intervento

della polizia come l’esposizione della Bandiera della Palestina? Criticare

il governo Netanyahu e le sue politiche criminali non significa essere

antisemiti. Noi ribadiamo l’urgenza della liberazione degli ostaggi

israeliani nelle mani di Hamas, che è il peggior nemico della causa

palestinese come Nethanyahu è il peggiore nemico delle ragioni del popolo

israeliano”.