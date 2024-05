(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Lavoro. Sallemi (FdI): con Meloni e FdI è rivoluzione della buona occupazione. Non più sussidi a tempo indeterminato come con Conte e Pd

“In Italia ad essere a tempo indeterminato ora è il lavoro e non più i sussidi, come con Conte e il Pd. È la rivoluzione della buona occupazione di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Con l’ultimo decreto e quasi 3 miliardi investiti sul lavoro puntiamo ad assumere stabilmente giovani e donne”.

Così ai tg Rai il vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Salvatore Sallemi.

