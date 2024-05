(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Giustizia: Zanettin (Fi), riforma restituirà maggiore credibilità a magistratura

“Forza Italia da sempre ha nel suo DNA culturale una riforma che porti ad una giustizia europea, in cui il cittadino si senta garantito nel momento in cui viene giudicato. Per tanto tempo siamo stati accusati di voler favorire Berlusconi, con questo impegno che prosegue nel tempo, anche dopo che è mancato il nostro caro fondatore e leader, dimostriamo che noi vogliamo una riforma per i cittadini. Un’amministrazione della giustizia più equa e più trasparente, ispirata a logiche liberali ed europee, garantisce anche una maggiore credibilità”. Così a Tgcom24 il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, ospite a Tgcom24.

“Il fine di questa riforma è mettere il pubblico ministero, quindi la pubblica accusa, sullo stesso piano della difesa – ha aggiunto – Credo che tutti i cittadini, se indagati o imputati, vorrebbero che il pubblico ministero fosse sullo stesso piano dell’avvocato e che avesse nei confronti del giudice la stessa deferenza che ha l’avvocato, che come l’avvocato dia del Lei al giudice. Per questo credo sia sbagliato da parte della magistratura fare un’opposizione a questa riforma. I dati ci dicono che all’indomani delle stagioni degli omicidi di Falcone e Borsellino circa l’88% dei cittadini italiani si fidava del lavoro della magistratura. Negli ultimi 30 anni questa fiducia è calata al 33%. Su questo credo si debba meditare. La nostra riforma tende proprio a ridare quella credibilità che è andata perduta”, ha concluso.