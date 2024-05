(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Giustizia: Nevi (Fi), con riforma renderemo sistema più efficiente, sinistra smentita da fatti

“La giustizia è una materia complessa, si sta lavorando per limare il testo. Come tutte le riforme costituzionali, non si può stare a discutere di un mese in più o un mese in meno. Noi abbiamo chiesto che si acceleri e c’è stato un accordo ad accelerare, almeno per arrivare al Consiglio dei Ministri e far partire questo disegno di legge costituzionale, che prevede quattro passaggi parlamentari. Ci sarà tutto il tempo per discutere e approfondire i dettagli. Il nostro obiettivo è migliorare la giustizia italiana, renderla più efficiente ed equilibrata, separare l’accusa dal giudice e dimostrare anche che tutto questo non era solo, come diceva storicamente la sinistra, un meccanismo per salvare Berlusconi dai processi. Questa è la nostra visione rispetto a un’organizzazione della giustizia che mostra oggettive difficoltà in Italia. Noi di Forza Italia in particolare spingiamo sulla giustizia penale ma anche su quella civile, perché migliorarla significa anche avere la possibilità di attrarre più investimenti in Italia”. Così il portavoce di Forza Italia e vice capogruppo vicario dei deputati azzurri, Raffaele Nevi, ospite a Sky Agenda.

