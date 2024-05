(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Fi: nuove adesioni, domani conferenza stampa con Tajani a Roma

Lunedì 6 Maggio, alle 15:00, presso la Sala Colletti al Gruppo Parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati (in via Uffici del Vicario, 21), si svolgerà una conferenza stampa per presentare altre nuove adesioni al movimento azzurro. Si tratta di diversi consiglieri municipali della Capitale e consiglieri dei vari Comuni della provincia di Roma.

All’incontro, parteciperà il segretario nazionale del movimento azzurro, Antonio Tajani, assieme ai capigruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, al segretario romano Luisa Regimenti e al segretario provinciale Alessandro Battilocchio.

Prosegue, dunque, il lavoro di radicamento sul territorio.

Forza Italia si conferma unico punto di riferimento per l’area moderata.

