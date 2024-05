(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Europee: De Rosa (Fi), sud ha voglia di riscatto, vinciamo in doppia cifra

Grande partecipazione ed entusiasmo per il popolo di Forza Italia che si è ritrovato a Caserta presso l’Hotel Plaza per l’apertura della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. A fare gli onori di casa il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo Fulvio Martusciello. All’evento hanno partecipato anche il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il senatore azzurro Francesco Silvestro, che durante il suo intervento ha fatto notare che oramai per ospitare il popolo di FI servono gli stadi. Anche l’onorevole Alessandra Mussolini ha dato il suo contributo, sottolineando l’importanza e la straordinaria rilevanza di Forza Italia nel Partito Popolare Europeo.