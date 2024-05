(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

Arresto studente Miami, Laureti (Pd): Inaccettabile violazione diritti

“Le immagini dell’arresto dello studente italiano Matteo Falcinelli a Miami e il drammatico racconto di sua madre feriscono e preoccupano. Una grave violazione dei diritti e della dignità, intollerabile per una grande democrazia. Chiediamo al Governo di riferire in Parlamento. Non possiamo accettare la negazione dello Stato di diritto, ovunque esso avvenga e verso chiunque si consumi”. Così in una nota Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e responsabile dem per le politiche agricole.

