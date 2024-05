Zaffini (FdI): Sul lavoro un pacchetto per aiutare imprese e giovani “La fotografia del mercato del lavoro scattata ieri dall’Istat certifica ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la strada da precorrere per dare un futuro dignitoso agl

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Zaffini (FdI): Sul lavoro un pacchetto per aiutare imprese e giovani

“La fotografia del mercato del lavoro scattata ieri dall’Istat certifica ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la strada da precorrere per dare un futuro dignitoso agli italiani è creare le condizioni per lo sviluppo dell’offerta di lavoro, stabile e a tempo indeterminato, come sta facendo il governo Meloni e non il sussidio del reddito di cittadinanza che di fatto era appunto un sussidio che faceva solo aumentare il numero dei disoccupati che il lavoro non lo cercavano affatto. È chiaro che, anche se questi dati ci confortano, sappiamo che la strada da percorrere per invertire la rotta di anni di scelte sbagliate, è ancora lunga. Ma proprio per promuovere il lavoro stabile l’Esecutivo ha già messo in campo nuove misure con un pacchetto di sostegno di 2 miliardi e 800 milioni, per aiutare le aziende che assumono a tempo indeterminato, con 650 euro al mese per 24 mesi come sconto sui contributi, quindi riduzione del costo del lavoro, accanto ad altre iniziative che promuovono, invece, imprese giovanili e il lavoro professionale. Perché aumentare l’occupazione femminile e giovanile è indispensabile a garantire in prospettiva la crescita del Paese e la sostenibilità dei conti pubblici. Sono incentivi importanti che vanno ad attenzionare soprattutto il Sud dove la situazione sappiamo tutti essere più difficile. Questo è un governo che non vuole lasciare indietro nessuno e che ha sempre scommesso sull’occupazione. Dunque, l’assistenza a chi ha bisogno di aiuto resterà sempre, ma l’obiettivo è quello di portare il lavoro a più persone possibile perché solo così un Paese può essere civile e competitivo”.

Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della Commissione Lavoro e Salute di Palazzo Madama.

