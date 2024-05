Verde Pubblico: al via i lavori per la creazione del Bosco della Memoria || Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

Verde Pubblico: al via i lavori per la creazione del Bosco della Memoria

Parma, 04 maggio 2024 – Prendono avvio i lavori per la realizzazione del “Bosco della Memoria”, progetto finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ora MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) che prevede la piantumazione di circa 500 piante nell’area compresa tra il ponte Dattaro, il torrente Parma a margine di viale Du Tillot ed il centro abitato. Il nome del bosco urbano è in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Covid negli anni di pandemia.

Per la realizzazione dell’intero progetto si prevede un investimento di oltre 900.000 euro, di cui 750.000 destinati alla creazione del Bosco della Memoria, 90.000 euro per il censimento arboreo e il resto per corsi di formazione ambientale rivolti al personale dell’ente. Il progetto contribuirà ad arricchire il paesaggio urbano, favorendo la biodiversità e mitigando gli impatti dei cambiamenti climatici.

I lavori di realizzazione del Bosco della memoria sono sati affidati nei giorni scorsi, con l’obiettivo di completare il progetto entro la primavera 2025. Il progetto è stato elaborato da un RTP guidata dall’Arch. Matteo Barbieri, coadiuvato oltre che da un pool di architetti, dall’Agronomo Dott.ssa Emanuela Torreggiani. La Ditta che si è aggiudicata l’appalto è l’Az. Agricola Cattaneo di Bergamo.