SUD, RASTRELLI (FDI): DA CONTE FALSITA’ SPUDORATE. DA GOVERNO MELONI SOLO FATTI

“Siamo alle solite. Giuseppe Conte vorrebbe far credere che il ministro Fitto avrebbe deciso di interrompere la misura di decontribuzione Sud ma non c’è falsità più spudorata. E’ vero che il Movimento 5stelle ci ha abituati a mentire sfacciatamente su tutto ma questa opposizione tenta di fare polemica sul nulla pur di attaccare il governo Meloni. Mi preme spiegare all’ex presidente Conte che la misura decontribuzione Sud ha una natura straordinaria ed ha avuto la funzione di coprire tutte quelle falle createsi per via del Covid e dalla crisi internazionale sul fronte ucraino. Il Governo ha ritenuto opportuno chiedere all’Ue di rinnovare i fondi per continuare ad aiutare i destinatari di questa misura ed ora dobbiamo aspettare il via libera definitivo per poter procedere. Conte se ne faccia una ragione, i fatti contano più delle notizie false”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.

