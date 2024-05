(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Ponte Stretto: Germanà (Lega), sinistra fa terrorismo, uomini del No contro Italia dei Sì

Roma, 4 mag. – “Le sinistre sono in affanno e cercano di buttare fango contro Salvini e il Governo, facendo terrorismo a scapito dei cittadini. Bonelli e tutti quelli come lui fanno il tifo per il fallimento del Paese pur di colpire l’Esecutivo, sperando che vada tutto male col solo scopo di fare becera propaganda. A questi uomini del No allo sviluppo, No al progresso, No alle infrastrutture rispondiamo con l’Italia dei Sì. Il nostro obiettivo è aprire i cantieri del Ponte entro l’anno, significa concludere la legislatura con tre anni di cantiere alle spalle. Noi rappresentiamo l’Italia che vuole essere competitiva per dare un’opportunità alle future generazioni, tutto il contrario di sinistra e cinque stelle che promuovono la decrescita felice”.

Così il senatore Nino Germanà della Lega, vicepresidente del gruppo a Palazzo Madama.

