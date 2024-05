(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 *GOVERNO, FOTI (FDI): APPREZZAMENTI ‘THE SPECTATOR’ DEMOLISCONO PROPAGANDA

SINISTRA*

“La stampa internazionale continua a elogiare la figura del presidente

Meloni. Oggi è la volta del settimanale britannico “The Spectator” che ha

pubblicato un editoriale in cui sottolinea il crescente sostegno per

Giorgia Meloni e per Fratelli d’Italia. Non solo: anche oltre Manica ci si

è resi conto della totale inconsistenza delle argomentazioni delle

opposizioni, dalla fantomatica censura in Rai riguardante il caso Scurati

alle polemiche sulla legge 194. Dopo gli elogi da parte di CNN, New York

Times, Economist e Le Monde, questa volta annoveriamo la rivista

britannica: qualcuno aiuti i leader dell’opposizione a digerire questi

apprezzamenti internazionali che demoliscono la loro becera propaganda”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 4 maggio 2024

