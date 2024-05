FOTO Frecce Tricolori – LE FRECCE TRICOLORI AMMALIANO FERRARA: IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE DEI PALII, OGGI, HANNO TINTO IL CIELO COI COLORI D’ITALIA. QUESTA SERA VIDEOMAPPING E DJ SET IN PIAZZA DELLA CATTEDRALE

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

LE FRECCE TRICOLORI AMMALIANO FERRARA: IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE DEI

PALII, OGGI, HANNO TINTO IL CIELO COI COLORI D’ITALIA. QUESTA SERA

VIDEOMAPPING E DJ SET IN PIAZZA DELLA CATTEDRALE

DOMANI SERA 5 MAGGIO ULTIMO GIORNO DELLO SPETTACOLO DI LUCI, SUONI E COLORI

SU PALAZZO DUCALE CON ‘D’ARME & D’AMORE’ DI ANDREA BERNABINI, SARA CALIUMI

E DAVIDE LAVIA

Ferrara, 4 mag – Le Frecce Tricolori hanno ammaliato oggi Ferrara. In

occasione della Benedizione dei Palii e Offerta dei Ceri, il corteo del

Palio è partito oggi pomeriggio da Piazza Castello, mentre gli MB-339

P.A.N. delle Frecce Tricolori (Pattuglia Acrobatica Nazionale) hanno tinto

di verde, bianco e rosso il cielo della città estense, sorvolando sopra

Corso Martiri della Libertà.

Il corteo ha fatto poi il proprio ingresso nella Cattedrale di Ferrara per

la Benedizione dei Palii e l’Offerta dei Ceri.

Lo spettacolo dedicato al Palio di Ferrara, tra i più antichi al mondo,

continua questa sera a partire dalle 21 con le proiezioni del videomapping

su Palazzo Ducale, sulle incalzanti ed emozionanti musiche di Davide Lavia

e il racconto dedicato alla storia del Palio studiato e realizzato nel

dettaglio da Andrea Bernabini e Sara Caliumi (NEO Visual Project) mediante

suggestive ed evocative animazioni complesse in 3D e con l’utilizzo di

motion graphics.

A partire dalle 22:30, a rendere ancora più spettacolare l’evento in piazza

della Cattedrale ci penserà Lorenzo de Blanck che darà il via al suo dj set

dal balconcino dello storico Palazzo Ducale, facendo ballare tutti i

presenti. Durante il live set il palazzo sarà colorato da immagini video

generate in tempo reale, sincronizzate con la musica scelta dal dj

ferrarese. Visual a cura di Andrea Bernabini e Samuele Huynh Hong Son (NEO

Visual Project).

‘D’ARME & D’AMORE’ è il titolo dell’installazione multimediale di video

arte progettata per Ferrara da Andrea Bernabini e Sara Caliumi che anche

domani, domenica 5 maggio, per l’ultima sera, colorerà palazzo Ducale, un

tempo dimora degli Este, a partire dalle 21 e fino all’1 di notte (lo

spettacolo si ripete ogni 20 minuti circa).

L’evento, gratuito, è realizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione

con Ferrara Tua e la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con la

consulenza storica della Fondazione Palio Città di Ferrara.

