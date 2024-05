(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Europee, Calandrini (FdI): “Sondaggi incoraggianti, il nostro impegno continua

“Fratelli d’Italia continua ad essere il primo Partito in Italia. È un dato incoraggiante quello che emerge dagli ultimi sondaggi in previsione delle elezioni europee di giugno, che ci danno contezza di quanto il lavoro svolto dal Governo sia apprezzato e stia facendo bene alla Nazione e agli italiani. Non abbiamo soltanto chiesto la fiducia degli elettori: stiamo mantenendo la parola data. Questa appassionante sfida per le elezioni europee prosegue: continueremo a lavorare sui temi, sugli obiettivi e sulla partecipazione attiva, incontrando i cittadini nelle piazze e progettando insieme l’Europa di domani”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, Presidente della 5a Commissione Bilancio.