(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 *ESERCITO, FOTI (FDI): NEL 163° ANNIVERSARIO RINGRAZIAMO CHI LAVORA PER

SICUREZZA NAZIONE*

“L’Italia celebra il 163° anniversario della fondazione dell’Esercito

Italiano. Ringraziamo le donne e gli uomini del Corpo che, sotto la guida

esperta del Capo di Stato Maggiore, generale Carmine Masiello, lavorano

ogni giorno per la sicurezza delle Istituzioni e della Nazione. Non

dimentichiamo i tanti giovani che hanno donato la propria vita per la

difesa della Patria e della democrazia”.

Così sui social network, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Tommaso Foti.

Roma, 4 maggio 2024