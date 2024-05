(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Cerreto(FdI): altra azione concreta del governo Meloni per realizzazione di

un Polo Interuniversitario Caivano

“Con la a sottoscrizione dell’accordo, da

parte del ministro Anna Maria Bernini, per la realizzazione di un polo

interuniversitario a Caivano, si evidenzia un’altra azione concreta del

Governo Meloni che in otto mesi, grazie all’impegno

delle istituzioni e al piano straordinario guidato dal

commissario di Governo, Fabio Ciciliano, tutte le promesse si stanno

trasformando in realtà. Caivano è il simbolo di speranza e rinascita, una

città che abbandona lo spaccio, la microcriminalità e si apre alla cultura,

alla legalità per un futuro migliore da trasmettere alle nuove generazioni.

L’azione politica del Governo Meloni è concreta e si lavora affinché il

modello Caivano sia seguito per realizzare progetti di sviluppo in tutta la

Regione Campania. Lo ha dichiarato il deputato campano on. Marco Cerreto.