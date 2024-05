(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 *CAIVANO, MONTARULI (FDI): GOVERNO MELONI FA VOLTARE PAGINA A TERRITORIO

FINORA ABBANDONATO*

“Con l’accordo per la creazione del Polo Interuniversitario a Caivano, il

Governo Meloni fa definitivamente voltare pagina a un territorio fino a

ieri abbandonato dallo Stato. Questo risultato concreto, raggiunto grazie

alla collaborazione delle istituzioni e al piano straordinario guidato dal

commissario di Governo Fabio Ciciliano, rappresenta un importante traguardo

per la comunità campana. La cultura e l’istruzione devono essere pilastri

per un futuro migliore per tutti, per questo il Governo Meloni continuerà a

lavorare per estendere il modello Caivano ad altri progetti di sviluppo

nella Regione e nel resto del Sud”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera dei deputati.

Roma, 4 maggio 2024