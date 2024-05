(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 CAIVANO, IANNONE (FDI): GOVERNO MELONI MANTIENE LE PROMESSE

“Su Caivano il governo Meloni ha lavorato bene e la dimostrazione pratica è data anche dalla firma, da parte del ministro Bernini, per la creazione del Polo Interuniversitario che avvia l’istituzione di questo ateneo. Si tratta dell’ennesimo provvedimento che riguarda questo Comune che oggi possiamo dire che era e non è più territorio dove la Camorra spadroneggiava. Oggi Caivano sta vivendo una fase di rinascita e rappresenta un esempio di come le istituzioni e lo Stato possono lavorare per restituire fiducia e libertà ai cittadini”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, coordinatore regionale di FdI in Campania.

