CAIVANO, FOTI (FDI): GOVERNO MELONI MANTIENE PROMESSE CON POLO INTERUNIVERSITARIO

“La sottoscrizione dell’accordo, da parte del ministro Anna Maria Bernini,

per la creazione del Polo Interuniversitario a Caivano, non solo conferma

che il Governo Meloni mantiene le promesse, ma ne attesta anche la puntuale

attenzione e presenza sul territorio e costituisce un importante traguardo

per la comunità campana.

Grazie all’impegno congiunto delle istituzioni e al piano straordinario

guidato dal commissario di Governo, Fabio Ciciliano, in soli 8 mesi è stata

infatti trasformata un’idea in una realtà tangibile. Oggi, Caivano diventa

finalmente un simbolo di speranza e rinascita, un luogo in cui la cultura e

l’istruzione aprono le porte a un futuro migliore per tutti. Il governo

Meloni continuerà a lavorare per garantire che il modello Caivano ispiri e

guidi altri progetti di sviluppo in tutta la regione e in tutto il

Mezzogiorno”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

