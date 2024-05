(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Auto. Gelmetti (FdI): bene il ministro Urso su auto ‘Modena’. Avanti nella battaglia avanti per la tutela e il rilancio del Made in Italy

“Bene il ministro Urso che oggi ha assicurato al sindaco di Modena l’impegno del governo nel tutelare la denominazione della città, dinanzi all’ipotesi di una vettura completamente realizzata in Cina e per l’appunto chiamata ‘Modena’. L’italian sounding colpisce anche il settore dell’auto, Dopo il caso dell’Alfa Milano un nuovo tentativo di utilizzare il nostro Paese per ragioni di marketing, e già allora avevamo denunciato i tentativi di imitazioni dei brand italiani, o di scimmiottamenti che traggono in inganno i consumatori. Per questo l’intervento del ministro Urso è significativo, in linea con quella battaglia che da tempo il governo Meloni e Fratelli d’Italia stanno portando avanti per la tutela e il rilancio del Made in Italy e più in generale dell’italianità”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti.

