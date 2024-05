(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Aborto, Cappellacci(FI): Zilli canta con solito coro

Roma, 4 Maggio 2024. “Zilli non è altro che la solita cantante che ripete lo spartito del mainstream della sinistra. La vera notizia sarebbe avere una voce fuori dal coro in cui lei arriva buon ultima nella fila dei conformisti. L’artista farebbe bene a studiare con più attenzione la legge 194 e a riflettere sul paragone con i bambini che oggi soffrono sotto le bombe perché magari potrebbe illuminare la sua mente. Le assicuro che tra le persone che propugnano una maggiore attenzione verso il diritto alla vita c’è chi è andato a salvare bambini che oggi si trovano di fronte all’orrore delle armi in Ucraina. Tra questi, c’è anche il sottoscritto. Sarebbe bello se anche chi dà simili suggerimenti li mettesse in pratica ed imparasse inoltre la virtù della tolleranza verso chi la pensa diversamente da lei”. Lo ha dichiarato il Presiedente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, Ugo Cappellacci.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma