(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 1 MAGGIO, AMBROGIO (FDI): ANCORA ASSORDANTE SILENZIO SCHLEIN SU OFFESE A MELONI

“Il deprimente show del rapper Gennarone a Foggia il 1 maggio contro la premier Meloni, divenuta oggetto dei suoi volgari insulti sessisti, non ha ancora smosso il segretario del Pd Schlein dall’esprimere una netta condanna di quanto accaduto. Sono ormai passati tre giorni e, nonostante che da più parti si siano levate voci di aperta condanna, la Schlein si è trincerata in un assordante silenzio che davvero, come donna, non le fa onore”.

E’ quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio.

