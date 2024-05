(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Ue. Pogliese (FdI): Grazie all’Italia sostegni ad agricoltura e pesca

“L’Italia cambia l’Europa: per Fratelli d’Italia non si tratta di un mero slogan elettorale, ma di un proposito che stiamo concretamente perseguendo. Lo dimostra la decisione presa oggi dalla Commissione europea di adottare una modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato al fine di continuare a sostenere agricoltura e pesca. Questa flessibilità da parte di Bruxelles è stata resa possibile dal lavoro diplomatico del governo Meloni, in particolare nella persona del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il quale ha evidenziato la questione nel documento strategico in Agrifish sulla revisione della Pac. Agricoltori, pescatori e produzioni italiane continuano a essere al centro dell’azione politica del governo Meloni, in Italia e in Europa”.

Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.

