(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 UE, Cerreto (FDI): nuova vittoria del Governo Meloni, approvata modifica

quadro aiuti di Stato grazie operato di Lollobrigida

“Nuova vittoria, in Commissione europea, del governo Meloni, grazie

all’operato del ministro Lollobrigida. È stato adottata, infatti, una

modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di

Stato per continuare a sostenere i settori dell’agricoltura e della

pesca,volano di sviluppo e crescita della nostra economia. Questa

flessibilità era uno dei punti evidenziati dal ministro Lollobrigida nel

documento strategico presentato in Agrifish sulla revisione della Pac e poi

richiamato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni. Tutto ciò è in

linea con quanto prefissato dal governo Meloni che ha sempre lavorato in

favore del mondo dell’agricoltura, della produzione e della pesca tutelando

gli interessi degli operatori di settore sia in Italia e sia in UE.” Lo ha

dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo Commissione Agricoltura per

Fratelli d’Italia.