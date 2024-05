(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Rai: Ruotolo (Pd), necessaria nuova legge per governance aziendale

“Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa e il tema della libera informazione riguarderà anche questa campagna elettorale per le Europee. Da noi non esistono editori puri e anche la Rai è assoggettata al potere politico. Noi la chiamiamo Telemeloni e in Europa hanno approvato il Media Freedom art per rendere il servizio pubblico radiotelevisivo indipendente e autonomo dalla politica.

Noi crediamo che sia necessario cominciare a lavorare in parlamento ad una nuova legge per la governance aziendale anche perché siamo in presenza di un’editoria legata alla politica. Abbiamo un partito fondato dal proprietario della maggiore Tv privata del nostro Paese, Mediaset e Forza Italia. Abbiamo editori che sono anche politici come il ras delle cliniche private del Lazio, Antonio Angelucci, deputato della Lega che controlla quotidiani e vuole acquisire anche un’agenzia di stampa.

In questo giorno vogliamo ricordare le centinaia di giornalisti uccisi nelle zone di guerra, in Ucraina e a Gaza, per informare l’opinione pubblica. In Messico e in Russia e in tutti gli altri luoghi dove le democrazia sono sempre più illiberali. Saremo sempre al fianco dei giornalisti con la schiena dritta che sono dalla parte dei governati e non dei governanti ”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria Pd.

Roma, 3 maggio 2024