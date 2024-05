(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

Padova, Ultima Generazione: Corrado (Pd), solidarietà agli attivisti ambientali

“Esprimo solidarietà al collettivo Ultima generazione per le perquisizioni nelle case delle attiviste e degli attivisti in corso a Padova. Il governo tratta questi ragazzi che usano strumenti di protesta non violenta da pericolosi terroristi, e invece non si occupa di manifestazioni che inneggiano all’odio e al fascismo. Invece di dare risposte alle sacrosante questioni poste dagli attivisti climatici, candida nelle proprie liste i peggiori esponenti di negazionismo e teorie complottistiche antiscientifiche. Il tutto in barba ai bisogni reali del Paese. A un anno dai terribili eventi che hanno devastato larghi territori dell’Emilia Romagna fa ancora più male”. Lo dichiara Annalisa Corrado, delegata al clima, agenda2030, green economy e conversione ecologica nella segreteria nazionale del Pd.

