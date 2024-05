(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 MUNICIPIO XI, DANIELE CALZETTA PASSA A FORZA ITALIA: PER ME RITORNO A CASA,

AL LAVORO CON ANCORA PIU’ ENERGIA PER IL TERRITORIO

Roma, 3 maggio – «Oggi ho protocollato presso l’Ufficio di presidenza del

Municipio XI la lettera con la quale comunico il mio passaggio al gruppo

municipale di Forza Italia. Per me si tratta di un ritorno a casa, nella

comunità dove ho iniziato a fare politica e oggi mi rispecchio pienamente

nei valori incarnati dal Segretario nazionale Antonio Tajani per una

politica fatta di passione, competenza e serietà, lontana dalle ideologie e

capace di elaborare una proposta che vada oltre la protesta». Così Daniele

Calzetta, Consigliere di Forza Italia al Municipio XI di Roma.

«Il Municipio XI deve tornare centrale, abbiamo enormi potenzialità spesso

ignorate dalla Giunta Gualtieri e dal Presidente del Municipio Gianluca

Lanzi. Oggi è il momento di costruire un’alternativa di buongoverno per la

Capitale costruita attraverso una proposta che sappia rispondere alle

esigenze dei cittadini che troppo spesso si sentono abbandonati. Sono a

disposizione del Segretario romano Luisa Regimenti per lavorare con

entusiasmo per Roma, per il Municipio XI e per Forza Italia» conclude.

—-

Ufficio Stampa Forza Italia

00186 Roma

