(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 LIBERTÀ DI STAMPA: RUSSO (FI), IN DIRITTURA PDL PER GIORNATA IN MEMORIA GIORNALISTI SCOMPARSI

“La libertà di stampa che ogni Stato riconosce alle giornaliste e ai giornalisti è un metro importante per valutare la qualità di una democrazia. Il nostro Paese garantisce e deve continuare a farlo la massima libertà e sostiene, attraverso le sue articolazioni, il pluralismo e la libera informazione. Il Parlamento lavora – unito – in questa direzione e la Camera dei deputati sta discutendo proprio in queste settimane la proposta di legge che ho depositato e che è stata sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione che istituirà, a partire dal prossimo anno, la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, il 3 maggio. Si tratta di un riconoscimento dovuto alle vittime del dovere dell’informazione, un riconoscimento formale che fino ad oggi non hanno avuto”.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Costituzionali, in una nota.

