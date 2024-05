(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Lavoro: Benigni, con centrodestra è priorità. Dati Istat dimostrano efficacia misure governo

“I dati Istat sul lavoro diffusi oggi confermano l’efficacia delle misure messe in campo dal governo Meloni e dalla maggioranza di centrodestra: a marzo il tasso di occupazione segna un nuovo record, attestandosi al 61,1%, mentre il tasso di disoccupazione scende al 7,2 per cento e la disoccupazione giovanile cala di 2,3 punti. Dati che ci rendono orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare finora e determinati a proseguire su questa strada”. Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile. “Dopo anni di immobilismo in cui il reddito di cittadinanza è stata l’unica politica promossa dai governi della sinistra – prosegue – ora stiamo dando risposte concrete ai giovani, alle donne, a tutti i lavoratori. Abbiamo dimostrato che la disoccupazione si vince non elargendo mance, che spingono solamente a rimanere sdraiati sul divano, ma creando lavoro e opportunità, sostenendo le imprese, abbassando le tasse e incentivando le assunzioni. Oggi il ministro Valditara ha firmato il decreto che stanzia 734,9 milioni di euro per incrementare i posti negli asili nido pubblici: un’altra misura concreta per conciliare famiglia e lavoro e incentivare l’occupazione femminile. Con il governo di centrodestra il lavoro ha finalmente di nuovo dignità ed è tornato ad essere una priorità assoluta; le polemiche le lasciamo ad altri, noi siamo per la politica del fare”, conclude.

