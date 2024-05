(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Istat: Gasparri (FI), l’unica seria politica sociale è creare lavoro

“Superare l’assistenzialismo del reddito di cittadinanza e dare più fiducia all’impresa, agire con le decontribuzioni per le assunzioni e puntare sulla formazione è il modo migliore per creare nuova occupazione. L’unica seria politica sociale è creare lavoro, non compatire i disoccupati e dare loro un sussidio temporaneo. I dati Istat lo dimostrano: anche a marzo l’occupazione è cresciuta di 70mila unità, con il tasso di occupazione che segna un nuovo record, salendo al 62,1%. Rispetto a marzo dello scorso anno ci sono 425mila occupati in più. E così ancora una volta la propaganda della sinistra si infrange, fragorosamente, contro la realtà”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.