(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

AGRIVOLTAICO, RAMPELLI (VPC-FDI): PER PANNELLI AREE DEGRADATE, ZONE

INDUSTRIALI, PORTI, RTERIE AUTOSTRADALI

no alla deturpazione paesaggio e sottrazione terreni all’ agricoltura

“Prima di consumare un solo metro quadrato di area agricola occorre

sfruttare le aree degradate, quelle urbanisticamente compromesse, le zone

industriali, porti e aeroporti, arterie stradali e autostradali, linea del

ferro almeno nell’attraversamento dei centri urbani, le periferie delle

città… C’è una quantità illimitata di superfici da sfruttare prima di

intaccare il paesaggio pregiato tutelato dall’art. 9 della Costituzione e

la capacità produttiva dei nostri agricoltori che serve a rispondere a un

bisogno primario, precedente anche all’emergenza energetica, quello

alimentare.

Chi vuole insistere su questa tecnologia fortemente impattante anche sul

fabbisogno alimentare, non potendoci nutrire di silicio, si indirizzi una

volta per tutte sulle superfici alternative, come chiede giustamente il

ministro per l’Agricoltura”. È quanto dichiara il vicepresidente della

Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia rispondendo alle

associazioni del settore fotovoltaico.