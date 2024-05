(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 1 maggio, Pellegrino (FdI): Gennarone uomo piccolo, silenzio Schlein e Conte fa ribrezzo

“Gennarone sei un uomo piccolo. Solo un rapper sconosciuto e di scarso livello avrebbe potuto sfruttare il palco del Primo Maggio e l’odio politico di certa sinistra per farsi pubblicità. Laddove non arriva il talento, ci provano il turpiloquio e il sessismo. E, dopo il video pubblicato dal quotidiano Libero, colpisce ancora di più il silenzio di Schlein e Conte. Tutti i partiti dovrebbero condannare quanto accaduto. L’omertà dei leader dell’opposizione fa ribrezzo”.

Lo scrive in una nota la Senatrice, Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale per Fratelli d’Italia del Dipartimento tutela vittime.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica