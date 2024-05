NOTA STAMPA – CALENDARIO ATTIVITÀ MUSEI CIVICI Sabato 4 e domenica 5 maggio

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

Sabato 4 e domenica 5 maggio

Sabato 4 e domenica 5 maggio nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 4 maggio

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: Chi è Sganapino?

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Conosciamo la sua storia e poi insieme ci divertiamo a raffigurarlo.

Max. 6 partecipanti.

PINACOTECA STUARD

Ore 15:30: Storia di un vaso

Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni.

Come mai un grande vaso è stato collocato nel Chiostro della Pinacoteca? Scopriamo la sua storia, da dove proviene realmente, da chi è stato realizzato e perché. Osserviamolo insieme dal vero e poi proviamo a riprogettarlo e decorarlo.

Max. 10 partecipanti.

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 5 maggioCASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione

ore 11.30: La favola delle teste di legno

Spettacolo per adulti e bambini

Storia dell’animazione in forma teatrlae a cura della Compagnia i burattini dei Ferrari.

PINACOTECA STUARD

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca StuardVerrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione

MUSEI CIVICI – ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato e domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18.00.

Museo dell’Opera, Casa del Suono, Casa natale Arturo Toscanini: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

INGRESSO

Ingresso gratuito ai Musei Civici: Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari, Pinacoteca Stuard, Casa del Suono, Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini.

Ingresso a pagamento alla Camera di San Paolo. Domenica 5 maggio ingresso gratuito.

CONTATTI:

Palazzo del Governatore – Aperta da sabato 20 aprile

Contemporanea. Capolavori dalle collezioni di Parma.

Orari: da mercoledì a domenica ore 10 – 19 (ultimo ingresso 18.30)

Apertura straordinaria mercoledì 1° maggio

Biglietti & info: contemporanea-parma.itSino al 21 luglio

Parma360 – festival della creatività contemporanea VIII edizione

Il biglietto garantisce l’accesso a tutte le mostre del festival

Biglietti: parma360festival.it/bigliettiInfo: parma360festival.itSino al 19 maggio

Palazzo PigoriniSurvival

e L’opera d’arte nell’epoca dell’AI

Orari: da venerdì a martedì ore 11 – 20

Apertura straordinaria mercoledì 1° maggio

Torrione Visconteo

L’opera d’arte nell’epoca dell’AI

Orari: da venerdì a martedì ore 11 – 20

Apertura straordinaria mercoledì 1° maggio

Galleria San Ludovico

HumanoidOrari: da venerdì a martedì ore 11 – 20

Apertura straordinaria mercoledì 1° maggio

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

The Space BetweenOrari: da venerdì a martedì ore 10 – 13 e 15 – 19

Chiusura straordinaria mercoledì 1° maggio

Casa della Musica, Museo dell’Opera, Casa del Suono e Museo Casa natale Arturo Toscanini

Viaggio nella musica di Miecio Horszowski

Orari: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18.

Ingresso gratuito

Chiusura straordinaria mercoledì 1° maggio