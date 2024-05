(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Europee: Sereni (Pd), Meloni taglia fondi a SSN e candida negazionisti Covid

“Fratelli d’Italia candida il No Vax alle elezioni europee e taglia i fondi alla sanità pubblica.

Dalla pandemia avremmo dovuto tutti trarre una lezione: la politica non può fare a meno della scienza e l’Italia non può fare a meno del Servizio Sanitario Nazionale, universalistico e gratuito per tutti e tutte.

Invece in un anno e mezzo di governo le uniche due iniziative di Giorgia Meloni sulla sanità sono state negare i diritti alle donne, mandando le associazioni antiabortiste nei consultori, e mettere in lista i negazionisti del Covid”.

Lo dichiara in una nota Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità della Segreteria del Pd.

Roma, 2 maggio 2024