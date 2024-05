(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Europee: Ruotolo (PD), Fdi candida No Vax

“Penso ai malati del Sud, alle famiglie dei pazienti, ai viaggi della speranza verso gli ospedali del Nord perché nel Sud la sanità pubblica è a pezzi e scopro che il partito del capo del governo, Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia taglia i fondi per la sanità pubblica e candida un No Vax alle elezioni europee. Cioè mettono in lista, dopo la presidente del Consiglio, un negazionista del Covid. Noi stiamo dalla parte della scienza e sosteniamo la sanità pubblica perché la salute e’ un diritto universale”.

Così in una nota Sandro Ruotolo, segreteria nazionale del PD.

Roma, 2 maggio 2024