Agnese Pini co-conduttrice ad Amici e Nemici- l’informazione della settimana” il programma di Daniele Bellasio su Radio 24 sabato 4 maggio dalle 8.30. Ospiti: Benini, Felice, Mancini e Mingardi

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Sabato 4 Maggio alle 8.30 in “Amici e nemici – l’informazione della settimana”, il programma di Daniele Bellasio su Radio 24 a co-condurre sarà Agnese Pini. Ospiti della puntata: Benini, Felice, Mancini e Mingardi.

In apertura Francesco Mancini, esperto in relazioni internazionali e docente di “Analisi e risoluzione dei conflitti” presso l’Università Nazionale di Singapore, di cui è Vicepreside, commenterà insieme a Bellasio le notizie di affari esteri più importanti della settimana.

A seguire, sarà il momento dell’analisi delle notizie di economia e politica interna, che sarà affidata alla direttrice Agnese Pini.

A partire dalle 9.30 circa, la scrittrice e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino Annalena Benini sarà intervistata da Bellasio e Pini a pochi giorni dall’inizio della manifestazione che, da 36 anni, si svolge nel capoluogo piemontese.

In chiusura, Emanuele Felice e Alberto Mingardi, rispettivamente docenti ordinari di Politica economica e di Storia delle dottrine politiche presso l’Università IULM di Milano, parleranno del loro libro “Libertà contro libertà. Un duello sulla società aperta”, uscito pochi giorni fa per Il Mulino.

