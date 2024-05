1 maggio: Pucciarelli (Lega), ferma condanna per parole sessiste, Pd invece tace

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

Roma, 2 apr – “Una brutta pagina quella scritta ieri sera nel corso del concerto del 1 maggio a Foggia quando il rapper Gennarone ha pronunciato contro la premier Meloni insulti vergognosi. Frasi irripetibili che però non trovano denuncia e presa di distanza dalle cosiddette femministe di sinistra sempre pronte a puntare il dito quando fatti simili riguardano la loro area politica. Dalla Lega, invece, ferma e decisa condanna per le parole sessiste rivolte al presidente del Consiglio – alla quale va tutta la nostra solidarietà – e per il silenzio di chi ancora una volta sta dalla parte sbagliata”.

Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.