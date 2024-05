(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 1 maggio, Matone (Lega): “Da rapper insulti a premier, femministe che dicono?”

Roma, 2 mag. – “Tentare di far passare insulti sessisti per una espressione artistica è paradossale e vergognoso. Chissà cosa hanno da dire le femministe e certa sinistra che per ora si sono limitate a far passare nel silenzio più totale le offese pubbliche che il rapper di Foggia Gennarone ha rivolto alla premier durante il concerto del primo maggio nel comune pugliese”.

Lo dichiara la deputata della Lega Simonetta Matone.