2 Maggio 2024

1 Maggio: Bergamini, solidarietà a Meloni per insulti sessisti

“Quanto accaduto ieri a Foggia durante il concerto organizzato per il 1 maggio è da condannare: il rapper Gennarone si è rivolto con epiteti sessisti alla presidente del Consiglio. Ormai siamo abituati a insulti quotidiani nei confronti della premier e del governo italiano, ma ieri sera è stato davvero toccato il fondo. È questa la cultura per la sinistra? Ci saremmo aspettati una presa di distanza da parte dei leader della sinistra, che ovviamente, non è arrivata. Così come non è arrivata una ferma condanna da parte delle sedicenti femministe, sempre pronte a difendere i diritti delle donne, ma solo se sono di sinistra. Un comportamento esecrabile. A Giorgia Meloni va tutta la mia solidarietà”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.

