(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 Salario minimo: Laureti (Pd), siamo veramente una Repubblica democratica fondata sul lavoro?

“1041 vittime sul lavoro nel 2023. Più di 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori sfruttati, con un salario sotto ai 9 euro l’ora. Una donna su quattro senza impiego, una su due al Sud. La piaga del lavoro nero, del part time involontario, dell’occupazione precaria: siamo veramente una Repubblica democratica fondata sul lavoro, come afferma il primo articolo della Costituzione? Ancora no, purtroppo, ancora non pienamente.

Proprio ieri il Partito democratico, con M5S e AVS, ha presentato una legge di iniziativa popolare per il salario minimo e avviato una raccolta di firme. Sotto i 9 euro l’ora non è lavoro, è sfruttamento: vogliamo che sia riconosciuto questo principio. Ci riproviamo, dopo che la destra ha scelto di far naufragare in Parlamento la nostra proposta. Ci riproviamo perchè anche dal contrasto al lavoro povero passa la realizzazione del primo articolo della Costituzione, anche su questo si gioca il senso profondo della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Buon Primo Maggio!” Lo afferma Camilla Laureti, della segreteria nazionale Pd.

Roma, 1 maggio 2024