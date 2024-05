(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 SALARIO MINIMO: CORRADO (PD), SPINTA POPOLARE PER DIGNITA’ DEL LAVORO

“In Italia c’è una questione salariale su cui è urgente intervenire e che non si risolve con un offensivo bonus mancia o con vuoti spot elettorali. Servono interventi strutturali che rilancino l’economia nella direzione della conversione ecologica e che introducano e rendano permanente un limite perché un salario sia considerato dignitoso. Il Pd, assieme ad altre forze di opposizione, ha presentato al Parlamento una proposta di legge per il salario minimo che è stata però snobbata dal governo.

Non ci fermiamo qui, la battaglia per la qualità e la dignità del lavoro va avanti. Con M5S e AVS abbiamo presentato in Cassazione una proposta di legge popolare per garantire a tutte e tutti un salario minimo, come esiste in 21 dei 27 paesi membri dell’UE.

Sarà anche questa la nostra battaglia in Europa e sarà possibile vincerla insieme a partire dai territori, dalle piazze in cui saremo presenti con i banchetti a raccogliere le firme.

Basta allo sfruttamento, il lavoro deve essere pagato il giusto”. Lo dichiara nel corso della manifestazione sindacale a Bologna Annalisa Corrado, responsabile Clima, green Economy, Agenda2030 e conversione ecologica nella segreteria nazionale del Pd.

Roma, 1 Maggio 2024