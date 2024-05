(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 Primo maggio: Damiani, FI è tutti i giorni dalla parte del lavoro e delle imprese

“Incentivi alle assunzioni grazie a forti sgravi contributivi, norme per favorire l’avvio di nuove attività, particolare tutela per il lavoro delle donne, dei giovani e di chi usufruisce di misure assistenzialiste, bonus per famiglie con redditi bassi e tanto altro. Nella giornata del Primo Maggio, dedicata alle lotte dei lavoratori per i diritti e la dignità, con il governo scriviamo ancora una pagina di buona politica, seria e concreta, per la crescita economica e sociale del nostro Paese. Mi sembra il modo migliore per onorare una festa che non deve essere ridotta soltanto a slogan né strumentalizzata. Forza Italia in particolare è tutti i giorni dalla parte del lavoro e delle imprese che lo creano, sostenendo le loro difficoltà e condividendo con passione risultati e successi di un Paese che sa impegnarsi nel lavoro, con la volontà, la creatività e la capacità d’innovazione che tutto il mondo ci riconosce. Buon Primo Maggio a tutti, buon Primo Maggio all’Italia”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani.

