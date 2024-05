(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 MILANO, MONTARULI (FDI): CONDANNA UNANIME PER SFREGIO MURALES MELONI

“Condanna unanime per il vile sfregio al murales dedicato a Giorgia Meloni

a Milano dall’artista Palombo. Non è più il tempo di tollerare queste

angherie e prepotenze. Forse il governo del fare disturba qualcuno nel suo

lavorare per l’interesse dell’Italia e degli italiani, non indietreggiando

di un millimetro dinanzi alle minacce di quel substrato di facinorosi che

pensa di intimidirci. Lo scandiamo con chiarezza: non ci fermerete”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera.

