MILANO, FOTI (FDI): VANDALIZZATO MURALES MELONI, MA NON CI ZITTIRETE

“Ancora una volta i repressi seminatori d’odio escono alla scoperto. Con il

solito vile fare, deturpano con scritte infamanti il murales realizzato a

Milano dall’artista Alexsandro Palombo, dedicato a Giorgia Meloni. Per

quanto, vandalizzando l’opera con una X sulle labbra di Giorgia Meloni,

cerchino di intimidirci e zittirci, diamo loro una notizia: non ce la

farete mai, ne’ voi ne’ i vostri occulti protettori che si rifugiano nel

silenzio, anziché condannare, come sarebbe logico, l’ennesima

manifestazione di bieca intolleranza e di radicato odio, preludio di

efferatezze e barbarie di un passato buio che non vorremmo rivivere”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

